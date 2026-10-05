Жительница Петербурга получила 8,5 лет за убийство экс-мужа из-за ипотеки

Суд в Петербурге приговорил Галину Русскую к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима за убийство бывшего мужа, тело которого нашли в апреле 2026 года в квартире на Петергофском шоссе почти через месяц после смерти.
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