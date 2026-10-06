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Видаль – Месси перед прощальным матчем за Аргентину: «Лучший в истории инопланетян. Желаю тебе всего наилучшего, мой друг»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль посвятил пост в соцсети Лионелю Месси. Игрок « Коло-Коло » выступал вместе с аргентинцем в «Барселоне».

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