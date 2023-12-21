G.Skill представила командную панель WigiDash для управления ПК

Компания G.Skill наиболее известна своими модулями оперативной памяти. При этом у производителя обширный модельный ряд и других устройств, включая кулеры для процессоров, блоки питания, корпуса для ПК и, конечно же, периферийные устройства, такие как клавиатуры и мыши, и многое другое.
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