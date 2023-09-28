28 сентября — профессиональный праздник у российских атомщиков. Специалисты «Росатома» активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, а также в ядерной медицине.
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