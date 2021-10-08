Слухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса

В прошлом месяце ходили слухи, что следующее поколение флагманских чипсетов Dimensity от MediaTek будет использовать новую архитектуру ARMv9.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии