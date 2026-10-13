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Царьград

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Пожарный взбежал на 21 этаж за 2 минуты в Архангельске

Пожарный взбежал на 21 этаж за 2 минуты в Архангельске

В Архангельске прошли V открытые соревнования «Вертикальный вызов», участники которых в полной боевой экипировке поднимались на 21-й этаж самого высокого здания города.

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