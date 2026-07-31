75% нижегородцев приходят на работу вовремя: опрос SuperJob

Большинство жителей Нижнего Новгорода демонстрируют высокий уровень трудовой дисциплины. По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob, порядка 75% работающих горожан неизменно появляются на службе в установленное время.
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