Текущие продажи имеют технический и временный характер

Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил нисходящий импульс предыдущего дня, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшую нефть (Brent торгуется выше $85 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, причем второй откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами "НЛМК", пишет Интерфакс.