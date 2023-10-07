Пиоли про 1:0 с «Дженоа»: «Триумф менталитета и характера, я доволен «Миланом». Пулишич хотел стать в ворота, но он слишком низкий, так что за дело взялся Жиру»

Форвард занял место Майка Меньяна, удаленного в добавленное ко второму тайму время. Сразу после этого генуэзцы, исполнив штрафной удар, попали в перекладину, а спустя несколько минут Жиру сам помешал сопернику пробить по воротам, бросившись ему навстречу и выбив мяч рукой в сторону.