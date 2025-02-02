В китайских мониторах пациентов обнаружена уязвимость — Contec CMS8000 поднимает вопросы о безопасности медицинских устройств

Американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры недавно опубликовало отчет о расследовании, касающемся трех версий прошивок, используемых в системе мониторинга пациентов Contec CMS8000, применяемой в больницах и медицинских учреждениях.
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