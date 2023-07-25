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Боевиков ВСУ убивают их же командиры - Австрийский полковник

Боевиков ВСУ убивают их же командиры - Австрийский полковник

Австрийский военный раскритиковал командование ВСУ за провальное контрнаступление.Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер назвал непрофессионализм украинских офицеров одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

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