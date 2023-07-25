Боевиков ВСУ убивают их же командиры - Австрийский полковник

Австрийский военный раскритиковал командование ВСУ за провальное контрнаступление.Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер назвал непрофессионализм украинских офицеров одной из причин провала контрнаступления ВСУ.
Австрийский военный раскритиковал командование ВСУ за провальное контрнаступление.Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер назвал непрофессионализм украинских офицеров одной из причин провала контрнаступления ВСУ.
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