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Жиру набрал 4 очка по «гол+пас» в 36 лет и 33 дня. Это рекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta

Оливье Жиру стал самым возрастным игроком с 4 результативными действиями в Лиге чемпионов. Форвард оформил дубль и отдал два голевых паса в матче с «Зальцбургом» (4:0).

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