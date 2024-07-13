«Тут нужна надежность – это не место для экспериментов»: в РФС прокомментировали назначение арбитра Павла Кукуяна на Суперкубок России

Встреча «Зенита» и «Краснодара» начнётся сегодня в 20:30 Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Павла Кукуяна на сегодняшний матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».
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