«Тут нужна надежность – это не место для экспериментов»: в РФС прокомментировали назначение арбитра Павла Кукуяна на Суперкубок России

Встреча «Зенита» и «Краснодара» начнётся сегодня в 20:30 Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Павла Кукуяна на сегодняшний матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».