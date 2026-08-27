80 рублей за литр и пустые колонки: что происходит с бензином в Курской области

Из 101 АЗС Курска топливо есть лишь на 54 заправках, 47 станций работают с перебоями или закрыты. Ситуация осложняется отсутствием АИ-98 и выше, а цены на независимых заправках доходят до 139 рублей за литр АИ-95.
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