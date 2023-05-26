«Им нужно взять оружие и пойти в Донбасс»: Пригожин обратился к ответственным за травлю поэта Долгаревой

Поэтесса Анна Долгарева столкнулась с травлей из-за стихотворения, посвященного ЧВК «Вагнер». Редакция издания УралLIVE обратилась к основателю «оркестра» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
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