Инфореактор

1 121 подписчик

«Им нужно взять оружие и пойти в Донбасс»: Пригожин обратился к ответственным за травлю поэта Долгаревой

«Им нужно взять оружие и пойти в Донбасс»: Пригожин обратился к ответственным за травлю поэта Долгаревой

Поэтесса Анна Долгарева столкнулась с травлей из-за стихотворения, посвященного ЧВК «Вагнер». Редакция издания УралLIVE обратилась к основателю «оркестра» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх