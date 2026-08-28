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Шинин о разводе: «После 40 мужчина уходит в размышления – все ли я делаю правильно? С тем ли человеком живу? Кто-то уходит к любовнице, а кто-то просто уходит, чтоб быть свободным»

Бывший защитник « Северстали » и « Трактора » Александр Шинин рассказал о своем разводе. – Вы же много лет прожили? – 21 год.

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