Вечерняя Москва

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Андрей Бочкарев: Возведение пассажирских платформ завершается на станции Камушки МЦД-4

Андрей Бочкарев: Возведение пассажирских платформ завершается на станции Камушки МЦД-4

Специалисты завершают строительство пассажирских платформ на станции Камушки МЦД-4. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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