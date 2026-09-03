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856 будущих врачей: ТвГМУ открыл двери для нового поколения студентов

856 будущих врачей: ТвГМУ открыл двери для нового поколения студентов

Рекордный набор и клятва верности профессии: как ТвГМУ встретил День знаний. Тверской государственный медицинский университет торжественно открыл новый учебный год, приняв в свои ряды 856 первокурсников.

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