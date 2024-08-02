Россия и Запад совершили крупнейший обмен заключенными

Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший за последние годы обмен заключенными.РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщили, что на родину после обмена вернулись восемь граждан России, обвиняемых на Западе в шпионаже и ведении разведки.