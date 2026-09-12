In the Zhytomyr region, the Polish plant Cersanit arrived

As a result of the strike in the Zhytomyr region, the plant of the Polish company Cersanit suffered. This is reported by Forbes Ukraine with reference to eyewitnesses.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым