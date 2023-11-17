Путешествие в забугорье ч.7 Нидерланды. Амстердам ч.1

﻿﻿С 1 января 2020 года официальные учреждения, компании, издания и университеты Нидерландов стали называть свою страну только названием «Нидерланды», отказавшись от названия «Голландия» (разъяснили в МИД Нидерландов) что это было сделано для формирования единого национального бренда).