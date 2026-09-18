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Живая Кубань

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Выборы-2026: на Кубани досрочно проголосовали около 600 тысяч человек

Выборы-2026: на Кубани досрочно проголосовали около 600 тысяч человек

Выборы-2026: на Кубани досрочно проголосовали около 600 тысяч человекВ Краснодарском крае подвели первые итоги досрочного голосования.

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