Что-то оживилась мышиная возня вокруг России, а вместе с ней и предатели

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
У кандидатки в президентки мания величия или обычная шизофрения?
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6 час.
Юрий Золотарев
Я уже писал: Навальная - презом России?? Да хоть сейчас! Палата №6 свободна!
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2 час.
Юрий Золотарев
Там и Наполеон рядом, и весь букет &quot;великих личностев&quot; по соседству!
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2 час.

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