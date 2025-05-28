Угрозы семье Мединского могут сорвать переговоры в Стамбуле

Угрозы в адрес семьи советника президента РФ Владимира Мединского могут быть попыткой сорвать переговорный процесс, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 28 мая в беседе с корреспондентом ТАСС.
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