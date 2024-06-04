В Забайкалье военнослужащие учатся вести огонь из штатного вооружения БМП-2

Военнослужащие учатся поражать наземные цели с места из 30-мм автоматических пушек по появляющимся мишеням, имитирующим легкобронированную технику, расположенным на дальности от нескольких сотен метров до полутора километров.
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