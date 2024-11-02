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Поклонская на хэллоуин совсем осатанела

Поклонская на хэллоуин совсем осатанела

Политнавигатор Советник генпрокурора РФ, героиня Русской весны Наталья Поклонская выложила в соцсетях очередную эпатирующую фото и видеосессию.

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Комментарии
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В С
Отстаньте от Натальки. Ей надо идти на сайт Осознание и там публиковать свои знания. У нас не только Православие было, история очень интересна.
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18 мин.
Анфиса Иванова
Точно.
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5 мин.
Анфиса Иванова
Но мне-то как раз показалось, что автор симпатизирует Наталье.  И мое мнение - есть за что.  И да, - она себя ещё покажет, в.т.ч. и эпатажно...( упрямая же! и смелая!)
Ответить
56 сек.

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