Поклонская на хэллоуин совсем осатанела

Отстаньте от Натальки. Ей надо идти на сайт Осознание и там публиковать свои знания. У нас не только Православие было, история очень интересна.

Анфиса Иванова

Но мне-то как раз показалось, что автор симпатизирует Наталье. И мое мнение - есть за что. И да, - она себя ещё покажет, в.т.ч. и эпатажно...( упрямая же! и смелая!)