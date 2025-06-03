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FiNE NEWS

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Скончалась озвучившая Бабулиту в «Тайне Коко» актриса Рене Виктор

Скончалась озвучившая Бабулиту в «Тайне Коко» актриса Рене Виктор

На 87-м году жизни ушла из жизни американская актриса Рене Виктор. Артистка, певица и хореограф скончалась вечером 30 мая 2025 года в кругу родных в своем доме в Шерман-Оукс (Калифорния), проинформировало издание Deadline ее актерское агентство.

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