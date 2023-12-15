Эрдоган: «США несут историческую ответственность за прекращения огня в Газе»

Отказ Вашингтона от безоговорочной поддержки Израиля обеспечит быстрое прекращение огня, говорит президент Турции Эрдоган, подчеркивая, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть немедленно прекращена.
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