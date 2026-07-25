В Салехарде начали повторно травить гнус в парках и скверах

В Салехарде стартовал второй этап борьбы с гнусом. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ямала приступили к повторной дезинсекции общественных мест, сообщили в мессенджере «Макс» администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии