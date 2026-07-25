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Север Пресс

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В Салехарде начали повторно травить гнус в парках и скверах

В Салехарде начали повторно травить гнус в парках и скверах

В Салехарде стартовал второй этап борьбы с гнусом. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ямала приступили к повторной дезинсекции общественных мест, сообщили в мессенджере «Макс» администрации города.

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