Названа категория россиян, имеющих право на вторую путевку на лечение

Участники и ветераны СВО имеют право на вторую путевку для поездки на лечение. Об этом рассказала в беседе с RT эксперт направления «Народный фронт.
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