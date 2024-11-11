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11 ноября 2024 – Всемирный день шоппинга: История и традиции праздника

11 ноября 2024 – Всемирный день шоппинга: История и традиции праздника

Покупать новые вещи любят все, особенно на виртуальных прилавках интернет–магазинов. А уж если такие покупки подкреплены акциями и скидками, люди стараются не отказать себе в удовольствии получить давно желанную покупку.

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