11 ноября 2024 – Всемирный день шоппинга: История и традиции праздника

Покупать новые вещи любят все, особенно на виртуальных прилавках интернет–магазинов. А уж если такие покупки подкреплены акциями и скидками, люди стараются не отказать себе в удовольствии получить давно желанную покупку.
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