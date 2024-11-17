Жест отчаяния. Запад готовит решающий шаг против России

Победа Дональда Трампа на выборах в США поставила под вопрос дальнейшую помощь Вашингтона Киеву. Избранный президент и его команда неоднократно критиковали администрацию Байдена за чрезмерную щедрость в отношении Украины.
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