БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Жест отчаяния. Запад готовит решающий шаг против России

Жест отчаяния. Запад готовит решающий шаг против России

Победа Дональда Трампа на выборах в США поставила под вопрос дальнейшую помощь Вашингтона Киеву. Избранный президент и его команда неоднократно критиковали администрацию Байдена за чрезмерную щедрость в отношении Украины.

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