Стрельба произошла в начальной школе Silver Rail в Бенде (штат Орегон, США). Погибли трое детей и один взрослый, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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