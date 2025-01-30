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Директор подрядчика "Челябинскавтодора" получил срок за многомиллионную взятку

Директор подрядчика "Челябинскавтодора" получил срок за многомиллионную взятку

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Челябинске Центральный районный суд приговорил Нвера Колозяна – директора компании "УралДорСтрой", являвшейся подрядчиком по ремонту и обслуживанию дорог, – к пяти годам колонии за дачу взятки.

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