Директор подрядчика "Челябинскавтодора" получил срок за многомиллионную взятку

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Челябинске Центральный районный суд приговорил Нвера Колозяна – директора компании "УралДорСтрой", являвшейся подрядчиком по ремонту и обслуживанию дорог, – к пяти годам колонии за дачу взятки.
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