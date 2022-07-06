Арестованы три генерала МВД России

Помощник главы МВД России Владимира Колокольцева генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и еще трое фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями были арестованы в среду, 6 июля, Басманным районным судом Москвы, – сообщили в пресс-службе суда.