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Арестованы три генерала МВД России

Арестованы три генерала МВД России

Помощник главы МВД России Владимира Колокольцева генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и еще трое фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями были арестованы в среду, 6 июля, Басманным районным судом Москвы, – сообщили в пресс-службе суда.

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