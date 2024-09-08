«Отважные» прорвались в центр Гродовки и на юг Украинска (КАРТА)

«Отважные» прорвались в центр Гродовки и на юг Украинска. Украинские военные аналитики продолжают писать о прорыве группировки войск «Центр» к Покровску, опровергая ложь Зеленского и Сырского о якобы стабилизации обстановки для ВСУ после вторжения в Курскую область.