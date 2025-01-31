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Добрый Мир

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Трамп и его команда пошли войной на евро

Трамп и его команда пошли войной на евро

Трамп и его команда пошли войной на евро Global Look Press/Christian Ohde/face to face 2263 прочтения Вчера Соратник Дональда Трампа Илон Маск некогда произнес фразу: "Мы будем устраивать перевороты, где захотим! Смиритесь с этим".

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Комментарии
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Лев Добрый
Дональд настоящий друг ЕС, это сразу видно без лупы!😜👈👍
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