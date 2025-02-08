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Глеб «Три дня дождя» написал письмо своим фанатам из рехаба

Глеб «Три дня дождя» написал письмо своим фанатам из рехаба 💔 Музыкант рассказал, что ничего не приносило радости в жизни, что и стало причиной срыва.

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