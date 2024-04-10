Сергей Дворцов: Ивана Урганта могут вернуть на телевидение по просьбе его отца

По мнению шоумена, телеведущий вернется на экраны совсем скоро.Телеведущий Иван Ургант, который пропал с экранов вскоре после начала специальной военной операции, может в скором времени вернуться к зрителям.
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