Последний аккорд открытой дипломатии: 80 лет назад состоялась Ялтинская конференция

О ее значении «Петербургскому дневнику» рассказали эксперты Изначально для встречи лидеров стран, войска которых готовились поставить точку в существовании рейха и его союзников, рассматривались разные площадки.
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