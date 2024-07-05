Медвежий угол
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Медвежий угол

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Внутренний фронт битвы за Россию: Схлестнулись патриоты и этнические олигархи

Внутренний фронт битвы за Россию: Схлестнулись патриоты и этнические олигархи

Обозначен внутренний фронт битвы за Россию. Схлестнулись патриоты и этнические олигархи. Яблоком раздора послужила миграционная политика.

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Комментарии
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Юлия Кахичко
Высшая политическая воля на принятие решений и жесточайший контроль за исполнением с персональной ответственностью. А иначе...ничего не будет.
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3 час.
Лидия
Запустили козлов в огород, теперь фиг их выживешь, будут как тараканы разбегаться и собираться на новых местах. Надо вырубить корни этой проблемы у нас, посмотреть  кому выгодно и кто на них зарабатывает. Да они и не скрываются, в прессе рассказывают нам, как они нужны стране. А раз так, то организуйте всё как в той же саудовской Аравии, если конечно ума на это хватит.
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2 час.
Н
Нина
Пусть уматыаают и качаю́т права на родной земле!!!
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40 мин.

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