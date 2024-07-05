Внутренний фронт битвы за Россию: Схлестнулись патриоты и этнические олигархи

Лидия

Запустили козлов в огород, теперь фиг их выживешь, будут как тараканы разбегаться и собираться на новых местах. Надо вырубить корни этой проблемы у нас, посмотреть кому выгодно и кто на них зарабатывает. Да они и не скрываются, в прессе рассказывают нам, как они нужны стране. А раз так, то организуйте всё как в той же саудовской Аравии, если конечно ума на это хватит.