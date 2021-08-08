О том, что СССР был ложью и лицемерием

☭КОМПАСПолитикаО том, что СССР был ложью и лицемерием Ингвар Коротков Одна милая дама написала у меня в комментах, дескать, СССР - это сплошная ложь. И лицемерие.Вернуться к статье2714НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РубцовМолодец автор!!!VШvladimirsh1939 Шевченко"Обратная связь" работает на пользу дела !Лариса Парфенова (Чиликина)Гадина она паршивая. СССР, это лучшее что было в этом мире.Veera GolubВ любом обществе, на то и существует свод законов, которых все должны придерживаться- особенно плохих людей. Иначе- катастрофа и анархия... Потому существует и наказание за нарушение законов. В СССР были еще сильны и нравственные законы, нарушить которые было табу! Ибо , осуждение обществом, было довольно сильным. Товарищеские суды, характеристики, осуждение через газеты... Именно это осуждение останавливало некоторых, склонных к мерзким поступкам дома, на работе или на улице. Сейчас правит всем "общество потребления", при котором не стыдно ничего... К сожалению...карюкалов вячеславТот случай.Ночной кошмарНе стоит идеализировать СССР и его граждан. Как, впрочем и нынешнюю РФ. И в СССР хватало ублюдков. И в дурку родственников сдавали, и из квартир выселяли. Отношения людей друг к другу зависят не от строя, а от воспитания. В первую очередь от того, как родители воспитали ребёнка.VVVan VanВсе закономерно. Сегодняшнее из вчерашнего, вчера промолчали, сегодня по сусалам получили от подрастающего поколения.Vlad Иванов«Но тогда - в Союзе - были четкие и грамотные нравственные РАМКИ. За которые заходить было некомфортно.» Это были не только и не столько «нравственные РАМКИ. Это были рамки КЛАССОВОГО мракобесия или примат интересов рабочего класса в общественном развитии. Это было и лживо и лицемерно. Лживо, потому что место рабочего и все его интересы вокруг станка. Лицемерно потому, что сами главари режима даже не происходили из рабочих. Но если они и происходили из рабочих, то вскарабкавшись наверх они ими переставали быть. Что касается некомфортности, то это что эфимизм для оголтелых репрессий за выход за классовые рамки?Ночной кошмарКстати, только в СССР рабочий получал зарплату больше инженера.Александр СимаковЭто такой же миф, как и многие другие. Оклад инженера был меньше, чем зарплата рабочего, но эта разница компенсировалась различными премиями, прогрессивками, премиями за рацпредложения (частенько липовые), квартальными, премиями за экономию заработной платы(!) и прочими прибавками. Причём выплата таких дополнительных денежных средств частенько производилась по отдельной ведомости и не из фонда оплаты труда. И набегала довольно внушительная сумма, превышающая зарплату рабочего, но официально зарплата инженера была ниже!Ночной кошмарВидишь ли, мифолог ты наш, я в СССР жил ещё при Сталине, а с 70-х годов уже работал инженером. Так что, сколько инженер получал, хорошо знаюпо себе. А не из бабкиных сплетен и агиток КПСС.... Никаких компенсаций в виде премий, прогрессивок, я не получал. Ну а премиями за экономию зарплаты ты меня вообще рассмешил. Ну, как рядовой инженер мог экономить зарплату на самом себе? Если кто и получал премию за экономию зарплаты, так это только начальник цеха. И вот из-за такой экономии зарплаты и получали мало. Более того, инженерам даже за ночные смены и праздничные не доплачивали (во всяком случае, у меня на заводе), мотивируя тем, что у инженеров ненормированный рабочий день, который входит в вилку его оклада. Так что мифологией это ты занимаешься, сказочник ты наш...)))Александр СимаковЯ хоть Сталина и не застал, но тоже давно живу. Может быть я несколько переборщил, в частности с премией за экономию зарплаты, её не все получали. А то, что Вы не получали никаких доплат, не означает, что никто не получал. Вы или от начальства слишком далеко были или предприятие Ваше предприятие совсем уж захудалым было.Ночной кошмарМоё предприятие было, есть и будет одним из крупнейших предприятий по обогащению урана. Одно из самых передовых предприятий страны (по технологиям и организации производства). Может быть, где-то на каких то захудалых предприятиях и накручивали зарплату инженерам (только вот накрутки эти сейчас пропали. Они не учитывались в пенсионном фонде), но не у нас. А ещё я работал на таком "захудалом" предприятии, как Аэрофлот. Получал оклад, плюс районный коэффициент, минус подоходный налог. Итого на руки 120 рэ. То есть столько, сколько я на заводе слемарем 3-го разряда получал. Вот такие пироги были на самом деле в СССР. Если где и накручиваои хорошо, так это в армии. Будучи командиром взвода с окладом 105 рублей, умудрялся через два года 400 рэ в месяц получать. Ну, там север. Обычное дело. районный коэффициент равен 2, да ещё каждых полгода по 10% добавляли. Плюс лейтенантские 80 рэ. Кстати, мой друг в это же время, работая слесарем-наладчиком в Сибири на телевизорном заводе получал те же 400 рэ. Вот такие пироги, Александр, были на самом деле в СССР.Ночной кошмарКстати, ежемесячную премию нам платили, если план выполнен, и аварий не было. Только платили её одинаково, что рабочим, что ИТР. Определённый процент от оклада. Для всех работников одинаковый. Так что рабочие получали не меньше ИТР, а то и больше.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)Нашлись же два идиота, которым статья не понравилась. что, впрочем, подтверждает ее правоту!!!Ночной кошмарИли два умных нашлось. Всё в мире относительно. Относительно твоей глупости... ))) Кстати, нормальный расклад - 21 дурак против 3 умных. Всё жизненно. В жизни примерно те же пропорции.Александр СимаковВы слишком самоуверенны. То, что Вам понравилась статья ещё не значит, что Вы умная. Просто статья на идиотов рассчитана. А идиотов, согласно официальной статистике, абсолютное большинство.Александр СимаковДа, в СССР в дурку родителей не сдавали (хотя спорный вопрос). В дурку своих граждан, выражавших взгляды, противоречащие официально декларируемым догма, государство определяло. Карательная психиатрия применялась повсеместно, вплоть до конца 80-х. Это было не лицемерно и не лживо? Тысячи людей без суда и следствия отправляли в психиатрические лечебницы. В частности, такого рода репрессиям подвергались активисты-правозащитники, представители национальных движений, граждане, стремившиеся к эмиграции, религиозные инакомыслящие, участники неофициальных групп, пытавшихся отстаивать свои трудовые права, и лица, отстаивавшие их в одиночку. Нередко узники совести оказывались в психиатрических больницах по таким причинам, как отказ верующих от службы в армии. Насильственно помещали в психиатрические больницы также «подписантов» — лиц, которые подписывались под теми или иными значимыми письмами, являвшимися откликом на судебные процессы и другие формы преследований. Возможно ли сейчас такое? И у кого звериная сущность. и где ложь и лицемерие - у Советского Союза или нынешней России? Хочет ли автор ТАКУЮ ЛОЖЬ СССР?Галина ВандышеваМне 80 лет. всю сознательно-трудовую жизнь прожила в СССР. Почему мне никогда не встречались такие подлые и бессовестные люди,почему не сталкивалась с такими беззаконими как тут некоторые описывают? Возможно все зависит от окружении. Не зр же говоритс--скажи. кто твой друг и скажу кто ты. И в быту и на работе все было прекрасно. В трудовой только одни поощрени и благодарности, была сандружинницей ГО, была в дружине правопордка,еще и занималась в женском ВИА,и прочее. И везде мне встречались только хорошие люди. Так откуда у вас были лжецы и вского рода подонки???Ночной кошмарНу тот, кто лижет задницу власти, и во всём её поддерживает, никаких проблем в жизни не бывает. При любом строе. Проблемы бывают у тех, кто умеет думать и живёт своими мозгами. А вот не одобрила бы какой-нибудь постулат КПСС, тебя бы сразу в дурку определили. И кончилась бы твоя беззаботная, бездумная, весёлая жизнь.Александр СимаковХорошо что встречались хорошие люди. А вот Ваше участие в ГО, дружине правопорядка... Неужели Вы не видели, что это фикция, элементарная показуха для галочки и отчёта? Да и участвовали во всех этих "дружинах" не по зову сердца, а за отгулы или двойной тариф.Александр СимаковХорошо конечно, что у автора статьи гостевой домик пустовал, приютил дальних родственников. А в основном домике сколь этажей? В СССР бы автора вернуть, в хрущовку с гостевой кладовкой. Вот это и есть ЛОЖЬ - пописывая статейки в особняке с гостевым домиком в придачу, которого в СССР не могло быть априори, обвинять во лжи нынешнюю Россию, которая дала возможность этот домик заиметь.НСНина СинельниковаХорошая статья. Есть спорные моменты, как же без этого.Александр КлюяновКто-нибудь может сегодня назвать Идею, объединяющую весь народ? Идею, которая бы объяснила куда страна движется и какова её цель, кроме утилитарно-меркантильной - жить усё лучшее и лучшее.VVVan VanВам потребовалась Идея?! Но зачем Вам идея объясняющая что либо, но не показывающая путь прогресса? Кому такая идея нужна которая покажет в каком болоте кто то находится, но не объясняющая путь спасения? Идея может, и должна показывать цель - какую реальную пользу обществу она принесет в случае ее достижения, и такая идея конечно же есть. Многие говорят что это сказка несбыточная, я же отвечаю им что это идея-мечта, непростая в достижении, но зато результат с гарантией. Жить усё лучшее и лучшее сегодня получается у 10% людей, это не мечта большинства, напротив, идея должна отвечать интересам большинства. Представьте себе, это не отнять и поделить.Сергей ПетровЯ бы не стал вступать в полемику с этой дурой.ИИринаА прав Сергей Петров. Ей же правда не нужна.Комментировать
Свежие комментарии