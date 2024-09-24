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Закон, порядок, государство

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В Иркутске общественники и полицейские организовали встречу учеников МВД-класса с бойцами СВО

Бойцы из зоны специальной военной операции лично поблагодарили 9-летнюю Валерию Басхаеву, подарившую им картину-талисман, изготовленную в рамках Всероссийского конкурса «Полицейский дядя степа».

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