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Посол Бен Цви: Израиль может пересмотреть сотрудничество с ООН

Посол Бен Цви: Израиль может пересмотреть сотрудничество с ООН

Израильская сторона может пересмотреть сотрудничество с Организацией Объединенных Наций. Такой вариант развития событий, как передает ТАСС, допустил посол еврейского государства в Российской Федерации Александр Бен Цви.

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