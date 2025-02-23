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Царьград

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Володин: День защитника Отечества не для тех, кто покинул Россию

Володин: День защитника Отечества не для тех, кто покинул Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о праздновании Дня защитника Отечества. По его мнению, этот день не для тех, кто покинул Россию в трудные времена и критикует ее из-за границы.

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