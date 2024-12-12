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Астраханский регион направил в Курскую область стройматериалы и зимнюю обувь

Астраханский регион направил в Курскую область стройматериалы и зимнюю обувь

Груз сформирован из продукции астраханских производителей. Из Астраханской области в Курскую направили более 400 тонн груза с лесом и бетонными блоками для строительства временных сооружений, а также огнетушители и зимнюю обувь.

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