Астраханский регион направил в Курскую область стройматериалы и зимнюю обувь

Груз сформирован из продукции астраханских производителей. Из Астраханской области в Курскую направили более 400 тонн груза с лесом и бетонными блоками для строительства временных сооружений, а также огнетушители и зимнюю обувь.
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