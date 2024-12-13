Куда делись отечественные игрушки и смогут ли они возродиться?

Вопрос далеко не праздный, потому что статистические данные российского рынка игрушек совсем не радуют: по оценкам экспертов, на отечественного производителя приходится лишь четверть всего объёма производства.
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