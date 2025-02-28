Обвал рубля. Курсы доллара и евро на 28 февраля

Российская валюта резко подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 февраля 2025 года, составляет 87,6967 рубля (прежнее значение — 85,9279 рубля), официальный курс евро — 92,0362 рубля (предыдущий показатель — 90,1826 рубля).
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