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Царьград

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Министр здравоохранения Мурашко раскрыл 5 секретов, как он сохраняет здоровье

Министр здравоохранения Мурашко раскрыл 5 секретов, как он сохраняет здоровье

Михаил Мурашко признался, что борется с лишним весом, сообщив, что ему нужно "сбросить 6 килограммов".

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