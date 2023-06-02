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Эксперт Разуваев порекомендовал россиянам хранить деньги в рублевых вкладах

Эксперт Разуваев порекомендовал россиянам хранить деньги в рублевых вкладах

Учитывая высокие процентные ставки по вкладам, сбережения следует держать в рублях. Такой точкой зрения поделился экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с «Лентой.

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