Эксперт Разуваев порекомендовал россиянам хранить деньги в рублевых вкладах

Учитывая высокие процентные ставки по вкладам, сбережения следует держать в рублях. Такой точкой зрения поделился экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с «Лентой.